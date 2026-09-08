पुणे

Bribe Case : कारवाई न करण्यासाठी पाच लाखांची लाच घेताना पोलीस कर्मचारी जाळ्यात

पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या अर्जावर कारवाई न करण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना पोलीस कर्मचारी महेश उगले याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले.
Bribe Case

Bribe Case

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती - पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या अर्जावर कारवाई न करण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना बारामती तालुका पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचारी महेश उगले याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी रंगेहात पकडले. बारामतीतील कसबा परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.

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