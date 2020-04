माजी महापौरांसह 48 जणांना पोलिसांनी बनवला कोंबडा; व्हिडिओ पाहाच

पिंपरी : मॉर्निंग वॉकसाठी घराबाहेर पडलेल्या नागरिकांवर पोलिसांनी शनिवारी (ता. 18) पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला. निगडी पोलिसांनी 35 नागरिकांना परेड, सूर्यनमस्कार तसेच आदेशाचे उल्लंघन न करण्याची शपथ घेण्याची शिक्षा केली. यामध्ये एका माजी महापौरांचाही समावेश आहे. तसेच मोशी, प्राधिकरण येथे गुन्हे शाखेच्या वाहनचोरी विरोधी पथकाने नियम मोडणाऱ्या 13 जणांना कोंबडा होण्याची शिक्षा केली. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी घराबाहेर पडू नका, असे वारंवार आवाहन करूनही अनेकजण रस्त्यावर येत आहेत. यामध्ये मॉर्निंग वॉक साठी घराबाहेर पडणाऱ्यांचेही प्रमाण अधिक आहे. निगडी पोलिसांनी शुक्रवारी दहा जणांवर कारवाई केली होती. अशीच कारवाई निगडी, प्राधिकरण परिसरात शनिवारीही करण्यात आली. 35 जणांना परेड, सूर्यनमस्कार व यापुढे सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करणार नाही, अशी शपथ घेण्याची शिक्षा करण्यात आली. तर मोशीतील प्राधिकरण परिसरात 13 जणांवर गुन्हे शाखेच्या वाहनचोरी विरोधी पथकाने कारवाई केली. नियम मोडणाऱ्याना कोंबडा होण्याची शिक्षा केली. या सर्व नागरिकांवर कमल 188 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

Web Title: Police give punishment to 48 people including former mayor for morning walk during lockdown