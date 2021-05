अल्पवयीन मुलीचा महिन्यानंतरही पोलिसांना शोध नाही

पुणे - सराईत गुन्हेगाराने (Criminal) नारायण पेठेत राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला (Girl) फूस लावून पळवून नेले आहे. या घटनेला एक महिना उलटला तरीही या मुलीचा पोलिसांना (Police) अद्याप शोध लागला नाही. यामुळे तिचे कुटुंबीय तणावाखाली आहे. (Police have not found the minor girl even after a month)

अल्पवयीन मुलीला सराईत गुन्हेगाराने गेल्या २४ एप्रिल रोजी फूस लावून पळवून नेले आहे. याप्रकरणी तिच्या आईने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानंतर पोलिसांकडे पाठपुरावा करीत असताना गेल्या ९ मे रोजी मुलीचे वडील नीलेश देशपांडे (वय ४५) यांचे ह्दविकाराच्या धक्‍क्‍याने निधन झाले. त्यावेळी पोलिसांनी दहा दिवसांत आरोपीला अटक करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

दरम्यान, मुलीला पळवून नेण्याच्या घटनेस सोमवारी एक महिना पूर्ण होत आहे. परिमंडळ एकच्या पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रियांका नारनवरे यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय टिकोळे यांना पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अजूनही अल्पवयीन मुलगी व आरोपी पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत.

धायरी येथे मुलीला ठेवण्यात आलेल्या ठिकाणापर्यंत पोलिसांनी तपास केला. आरोपीच्या मित्रालाही ताब्यात घेऊन पोलिसांनी त्याच्याकडे चौकशी केली. परंतु ठोस धागेदोरे आतापर्यंत हाती लागले नाहीत.

- डॉ. प्रियांका नारनवरे, पोलिस उपायुक्त