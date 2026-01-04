करमाळ्यात पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी इमारत बांधावी; मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार नारायण पाटील यांची मागणी
मुंबई : करमाळा येथे पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी इमारत बांधण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देताना आमदार नारायण पाटील.
करमाळ्यात पोलिसांसाठी निवासी इमारत बांधावी
आमदार नारायण पाटील यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
करमाळा, ता. ४ : करमाळा उपविभागीय पोलिस अधिकारी व करमाळा पोलिस ठाणे अंतर्गत कार्यरत पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी इमारत बांधली जावी, अशी मागणी आमदार नारायण पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुंबई येथील मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदनही दिले आहे.
याबाबत माहिती देताना आमदार पाटील यांनी सांगितले, की करमाळा येथे उपविभागीय पोलिस अधिकारी व करमाळा पोलिस ठाणे या दोन्ही कार्यालयांमध्ये उच्चपदस्थ १० कर्मचारी व ११० पोलिस शिपाई कर्मचारी कार्यरत आहेत. करमाळा तालुक्याचे क्षेत्रफळ मोठे असून, करमाळा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ११८ गावांचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत पोलिस खात्याच्या मालकीच्या जागेत पोलिस कर्मचाऱ्यांकरिता सर्व्हे नं. ३९२८ मध्ये ब्रिटिशकालीन २३ निवासस्थाने बांधण्यात आली होती. या निवास स्थानाच्या इमारती ७० ते ८० वर्षांपूर्वीच्या असल्याने त्या धोकादायक, जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या आहेत. संदर्भीय पत्रान्वये उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, करमाळा यांनी पोलिस निवास स्थानाची संरचनात्मक तपासणी केली असून, ते वापरण्यास योग्य नसल्याचे कळविण्यात आले आहे.
या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये निवासस्थान निष्कासित करण्याबाबत सुचविले आहे. परंतु, अद्यापही काही पोलिस कर्मचारी या धोकादायक निवास स्थानांमध्ये राहात आहेत. पोलिस महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना निवासी इमारत नसल्याने गैरसोय होत आहे. त्यामुळे संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागास ७० पोलिस कर्मचाऱ्यांकरिता नवीन अद्ययावत निवासी इमारत (वसाहत) बांधण्यासाठी अंदाजपत्रके सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
