मद्यप्राशन करून तक्रारदाराला मारहाण

पुणे, ता. ७ : मद्यप्राशन करून पोलिस ठाण्यात एका तक्रारदाराला बेदम मारहाण करून गोंधळ घातल्याप्रकरणी सहकारनगर ठाण्यातील गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक राजेश खांदवे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘खांदवे यांची ससून रुग्णालयात तपासणी करण्यात आली असून, त्यांनी मद्यप्राशन केल्याचे चाचणीत आढळून आले आहे’, अशी माहिती परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी शनिवारी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहकारनगर पोलिस ठाण्यात एक व्यक्ती आपली तक्रार घेऊन आली होती. या वेळी खांदवे यांनी मद्यप्राशन केले होते. त्यांनी या तक्रारदाराला शिवीगाळ करत मारहाण केली. तसेच, पोलिस ठाण्यात मोठा आरडाओरडा करून गोंधळ घातला. या घटनेनंतर संबंधित तक्रारदाराने खांदवे यांच्याविरोधात पोलिस ठाण्यातच अदखलपात्र तक्रार दिली.
या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तातडीने सहकारनगर ठाण्यात धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यानंतर खांदवे यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तेथील वैद्यकीय तपासणी अहवालात त्यांनी मद्यप्राशन केल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालानंतर खांदवे यांच्यावर महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम ८५ (१) अन्वये शनिवारी सकाळी गुन्हा दाखल केला आहे.
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