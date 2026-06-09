पुणे

Junnar Police Update: जुन्नर पोलिस ठाण्याचे नवे निरीक्षक दत्तात्रय गुंड; कायदा-सुव्यवस्थेला प्राधान्य

जुन्नर पोलिस ठाण्याचे नवे निरीक्षक दत्तात्रय गुंड; कायदा व सुव्यवस्थेला प्राधान्य देण्याचा निर्धार
Command Transition: Police Inspector Dattatraya Gund Assumes Charge of Junnar Station

Command Transition: Police Inspector Dattatraya Gund Assumes Charge of Junnar Station

Sakal

मिननाथ पानसरे
Updated on

जुन्नर: जुन्नर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक पदाची सूत्रे दत्तात्रय किसन गुंड यांनी स्वीकारली. सोमवार ता. 8 रोजी गुंड यांनी पदभार स्वीकारला. पोलिस निरीक्षक किरण अवचर यांच्या बदलीने रिक्त झालेल्या जागी गुंड यांची वर्णी लागली.

Loading content, please wait...
police
junnar
Police Station
police commissioner
Law and Order