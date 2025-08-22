पुणे

Pune Crime : गांजा विक्रीत सहभाग आढळल्याने पोलिस अंमलदार निलंबित

स्वारगेट पोलिस ठाण्यातील एक पोलिस अंमलदारच गांजा विक्री प्रकरणात सहभागी असल्याची धक्कादायक बाब आली समोर.
police officer suspended
police officer suspendedsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गुन्हे शाखेने पद्मावती भागात केलेल्या कारवाईत स्वारगेट पोलिस ठाण्यातील एक पोलिस अंमलदारच गांजा विक्री प्रकरणात सहभागी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नवनाथ कांताराम शिंदे असे त्या पोलिस अंमलदाराचे नाव आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांनी त्या पोलिस अंमलदारास निलंबित केले.

Loading content, please wait...
crime
Police Officer
suspension

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com