पोलीस कार्यालये ही जनतेच्या सेवेसाठीच; अमिताभ गुप्ता

By

कात्रज : पोलिस स्टेशन किंवा पोलिसांसाठी बनवण्यात आलेली सर्व कार्यालये हे जनतेच्या सेवेसाठीच असतात आम्ही अधिकारी फक्त दोन वर्षासाठी ती सांभाळत असतो. ही कार्यालये मोठी, देखणी व स्वच्छ असावीत अशी अपेक्षा पुणे पोलीस (pune police) आयुक्त अमिताभ गुप्ता (amitabh gupta) यांनी व्यक्त केली. कात्रज-कोंढवा (katraj kondhava) रस्त्यावरील खडीमशीन चौकी शेजारीच बनवलेल्या वानवडी सहाय्यक पोलिस आयुक्त कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते आज (ता. १०) मंगळवारी करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. (Police offices are for public service only amitabh gupta)

यावेळी पोलिस सह आयुक्त रविंद्र शिसवे यांच्यासह पोलिस आयुक्त नामदेव चव्हाण, पोलिस उपआयुक्त नम्रता पाटील, आमदार चेतन तुपे, माजी आमदार योगेश टिळेकर, नगरसेविका रंजना टिळेकर, संगीता ठोसर, वृषाली कामठे, वर्षा साठे, नगरसेवक साईनाथ बाबर, गफूर पठाण यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे आयोजन सहाय्यक पोलीस आयुक्त वानवडी राजेंद्र गलांडे यांनी केले होते.

हेही वाचा: जुन्नर : विद्युत तारांमुळे लागलेल्या आगीत 8 वर्षाची चिमुकली भाजली

यावेळी पुणे शहारातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आरक्षित जागा शोधून पोलिस स्टेशन बांधले जाणार असल्याचे आयुक्त शुक्ला यांनी सांगीतले. पुण्यात नव्याने दोन पोलिस स्टेशनचे काम सुरु होत असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगीतले, या कार्यालयातून नागरिकांना चांगली सेवा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आयुक्तांनी शुभेच्छा दिल्या.