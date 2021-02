शुभमंगलसाठी जरा ‘सावधान’

पुणे : लग्नच काय कोणताही घरगुती, खासगी, सरकारी कार्यक्रमच नव्हे; तर राजकीय सभा-कार्यक्रमांवर नजर ठेवा आणि दोनशेपेक्षा अधिक जणांची गर्दी करणाऱ्यांना धडा शिकवा, असा आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. पोलिसांच्या परवानगीनंतरच लग्न, कार्यक्रम घेता येईल. परंतु, त्यासाठी एका ठिकाणी दोनशे जणांना परवानगी असेल, हेही पवार यांनी स्पष्ट केले. परिणामी, पोलिस परवानगीशिवाय आता वधू-वरांना बोहल्यावर चढता येणार नाही. मंगल कार्यालये, लॉन आणि हॉटेलमधील कार्यक्रमांतून लोकांची गर्दी होणार नाही, याची लेखी हमीही कार्यालय, हॉटेलमालकांकडून घेतली जाणार आहे. कोरोनाच्या साथीत सार्वजनिक ठिकाणच्या कार्यक्रमांत विशेषत: लग्न समारंभांसह विविध कार्यक्रमांतील मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र येत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातही मास्क न वापरण्यापासून सोशल डिस्टन्सकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे, असे आरोग्य यंत्रणांचे निरीक्षण आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत, उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यासंदर्भात नव्याने बंधने घातली आहेत. पालकमंत्री म्हणतात...

- सध्याच्या स्थितीत प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे

- मात्र, तसे होत नसल्यानेच रुग्ण वाढत आहेत

- त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रम मर्यादित लोकांमध्ये व्हावेत

- त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना जाब विचारला जाणार आहे

- लग्नासह प्रत्येक कार्यक्रमांना पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल

- कार्यक्रमात दोनशेच लोक असतील, याची हमी आयोजकांकडून घेतली जाईल

- परवानगीसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येईल ''कार्यक्रमांसाठीच्या नव्या नियमांचे आदेश सोमवारी सकाळी जाहीर होतील. त्यानंतर मध्यरात्रीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.''

- सौरभ राव, विभागीय आयुक्त

Web Title: Police permission will be required to Marriage pune