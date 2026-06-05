पुणे

Pune Crime : हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर पोलिसांचे छापे; दोघांना अटक

पुणे शहरातील अवैध गावठी हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर पोलिसांनी छापे टाकून विषारी रसायनयुक्त गावठी दारू केली जप्त.
Pune Police Raid Illegal Country Liquor

Pune Police Raid Illegal Country Liquor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील अवैध गावठी हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर पोलिसांनी छापे टाकून विषारी रसायनयुक्त गावठी दारू जप्त केली. या प्रकरणी सहाजणांवर गुन्हे दाखल केले असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेली दारू मानवी आरोग्यास अपायकारक आणि जीवितास मोठा धोका निर्माण करू शकेल अशी होती. वारजे येथील रामनगर परिसरात बेकरीजवळ सार्वजनिक रस्त्याच्या कडेला काहीजण गावठी दारूची बेकायदेशीर विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.

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