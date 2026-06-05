Pune Crime : हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर पोलिसांचे छापे; दोघांना अटक

पुणे - शहरातील अवैध गावठी हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर पोलिसांनी छापे टाकून विषारी रसायनयुक्त गावठी दारू जप्त केली. या प्रकरणी सहाजणांवर गुन्हे दाखल केले असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेली दारू मानवी आरोग्यास अपायकारक आणि जीवितास मोठा धोका निर्माण करू शकेल अशी होती. वारजे येथील रामनगर परिसरात बेकरीजवळ सार्वजनिक रस्त्याच्या कडेला काहीजण गावठी दारूची बेकायदेशीर विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..तपास पथकाने या ठिकाणी छापा टाकला असता, मानवी शरीरास घातक ठरणारे नवसागर आणि इतर विषारी रसायने वापरून तयार केलेली गावठी हातभट्टीची दारू लोकांना विकली जात असल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी अंकुश भगवान कचरावत (वय ४५), कृष्णा अंकुश कचरावत (वय-२४), रजनी कचरावत आणि राखी कचरावत (सर्व रा. वारजे) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अंकुश कचरावत याला अटक करण्यात आली आहे..येवलेवाडीत भेसळयुक्त दारूसह आरोपी ताब्यातयेवलेवाडी परिसरातील इनामदार नगर येथील मोकळ्या जागेत सुरू असलेल्या अवैध गावठी हातभट्टी दारू अड्ड्यावर छापा टाकला. या ठिकाणी लोकांना जास्त नशा येण्यासाठी धोकादायक रसायनमिश्रित भेसळयुक्त दारू विकली जात होती. कोंढवा- येवलेवाडी पोलिसांनी या छाप्यात रसायनयुक्त गावठी हातभट्टीची दारू जप्त केली..याप्रकरणी चंद्रशेखर गगनसिंग विश्वकर्मा (वय-२५, मूळ रा. नेपाळ, सध्या रा. येवलेवाडी) याला अटक केली आहे. आरोपी चंद्रशेखर हा त्याचा दारू धंद्याचा मालक साहिल बिनावत कुंभार याच्या सांगण्यावरून आर्थिक फायद्यासाठी हा अवैध धंदा चालवत होता. साहिल कुंभार हा फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.