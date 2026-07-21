पुणे

Pune Crime : नवले पूल परिसरातील लॉजवर पोलिसांचे छापे; नऊ तरुणींची सुटका, लॉज व्यवस्थापकासह दोघांना अटक

कात्रज-आंबेगाव रस्ता आणि नवले पूल परिसरातील लॉजमध्ये चालणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध (एएचटीयू) कक्षाने टाकले छापे.
navale bridge area prostitution racket

navale bridge area prostitution racket

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कात्रज-आंबेगाव रस्ता आणि नवले पूल परिसरातील लॉजमध्ये चालणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध (एएचटीयू) कक्षाने छापे टाकले. या छाप्यात पोलिसांनी नउ पीडित तरुणींची सुटका केली असून, दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

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