Pune Crime : नवले पूल परिसरातील लॉजवर पोलिसांचे छापे; नऊ तरुणींची सुटका, लॉज व्यवस्थापकासह दोघांना अटक

पुणे - कात्रज-आंबेगाव रस्ता आणि नवले पूल परिसरातील लॉजमध्ये चालणाऱ्या वेश्याव्यवसायावर गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध (एएचटीयू) कक्षाने छापे टाकले. या छाप्यात पोलिसांनी नउ पीडित तरुणींची सुटका केली असून, दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..नवले पुलाजवळील साई किरण लॉज आणि गॅलेक्सी लॉजमध्ये महिलांकडून वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे यांच्या पथकाने लॉजमध्ये बनावट ग्राहक पाठवून माहितीची शहानिशा केली. याबाबत खात्री पटताच पोलिसांनी सोमवारी (ता. २०) दोन्ही लॉजवर छापे टाकले. या कारवाईत लॉजमधून नऊ महिलांची सुटका करण्यात आली..या प्रकरणी रिक्षाचालक राकेश राजू पाटोळे (वय २७, रा. गणेशनगर, धायरी) आणि लॉज व्यवस्थापक मंगेश व्यंकट बनसोडे (रा. गॅलेक्सी लॉज, आंबेगाव; मूळ रा. धाराशीव या दोघांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्या एका साथीदाराविरोधात आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते आणि पोलिस उपायुक्त गौहर हसन यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे, सहाय्यक निरीक्षक विक्रम मिसाळ, पोलिस अंमलदार ईश्वर आंधळे, तुषार भिवरकर, अमेय रसाळ, इम्रानखान नदाफ, बबनराव केदार, किशोर भुजबळ, वैशाली खेडेकर, रेश्मा कंक आणि वैशाली इंगळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. बेकायदेशीर कृत्य सुरू असलेल्या अशा लॉज चालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.