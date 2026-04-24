Pune Crime : औंधमधील मसाज सेंटरवर पोलिसांचा छापा; एका पीडित तरुणीची सुटका, महिला व्यवस्थापिकेला अटक

पुणे - औंध रस्ता परिसरातील एका इमारतीमध्ये मसाज सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वेश्याव्यवसायावर पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत एका पीडित तरुणीची सुटका केली असून, महिला व्यवस्थापिकेला अटक करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध कक्षाने ही कारवाई केली..सूर्यकांता नामदेव वानखेडे (वय ४२, रा. शिवप्रसाद कॉलनी, चिंचवड) असे अटक केलेल्या महिला व्यवस्थापिकेचे नाव आहे. याप्रकरणी तिच्यासह मालकावर चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. औंध रस्ता परिसरातील नियोशी पार्कजवळील दर्पण इमारतीमधील 'पॅली ब्युटी अँड सलून स्पा'मध्ये हा प्रकार सुरू होता..या ठिकाणी मसाज सेंटरच्या नावाखाली महिलांकडून वेश्याव्यवसाय करवून घेतला जात असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक छगन कापसे यांना मिळाली. पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २३) एक बनावट ग्राहक तिथे पाठवून खातरजमा केली. त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकला. त्यावेळी एका तरुणीला पैशांचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसाय करवून घेतला जात असल्याचे उघडकीस आले. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक छगन कापसे यांच्या पथकाने केली.