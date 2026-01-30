Pune Crime : स्वारगेटमधील हुक्का पार्लरवर पोलिसांचा छापा, व्यवस्थापकासह सहा जणांवर गुन्हा दाखल

पुणे : स्वारगेट परिसरातील हुक्का पार्लरवर पोलिसांनी छापा टाकून हुक्का सेवनासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले आहे. याप्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापकासह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Pune Crime : अनैतिक संबंधाच्या संशयातून चुलत भावाचा खून; आरोपीला अटक.लक्ष्मीनारायण चौकाजवळील मोदी प्लाझा इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील एल डिनेरो हॉटेलमध्ये अवैधरीत्या हुक्का पार्लर सुरू असल्याची माहिती स्वारगेट पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिस पथकाने छापा टाकला असता, हॉटेलचे शटर आतून बंद आढळून आले. वारंवार आवाज देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अग्निशामक दलाच्या मदतीने शटर उघडून आत प्रवेश केला. या छाप्यात ग्राहकांकडून रोख रक्कम घेऊन तंबाखूजन्य हुक्का पदार्थांचे सेवन केले जात असल्याचे आढळून आले. विविध प्रकारचे हुक्का पॉट, चिलीम, प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले..या प्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापक सनी सुंदर परिहार (वय ३३, रा. गुलटेकडी, स्वारगेट), हॉटेल मालक प्रतीक विकास मेहता (रा. चव्हाणनगर, धनकवडी) यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (पश्चिम विभाग) राजेंद्र बनसोडे, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते आणि सहाय्यक आयुक्त धन्यकुमार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) विकास भारमळ, पोलिस उपनिरीक्षक सुजाता जाधव यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.