पुणे

Pune Crime : स्वारगेटमधील हुक्का पार्लरवर पोलिसांचा छापा, व्यवस्थापकासह सहा जणांवर गुन्हा दाखल

Swargate Pune hookah parlour police raid : पुण्यातील स्वारगेट परिसरातील एल डिनेरो हॉटेलमध्ये पोलिसांनी छापा टाकून अवैध हुक्का साहित्य जप्त केले; व्यवस्थापक आणि सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, ग्राहकांकडून रोख रक्कम घेतल्याचे आढळले.
Swargate Pune hookah parlour police raid

Swargate Pune hookah parlour police raid

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : स्वारगेट परिसरातील हुक्का पार्लरवर पोलिसांनी छापा टाकून हुक्का सेवनासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले आहे. याप्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापकासह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
tobacco
Swargate

Related Stories

No stories found.