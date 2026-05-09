झेंडेवाडीतील जुगार अड्ड्यावर पोलिसांची धाड

सासवड, ता. ९ : झेंडेवाडी (ता. पुरंदर) येथील ''हॉटेल व्हिक्टोरिया इन''वर पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेने शुक्रवारी दुपारी धाड टाकून जुगार अड्डा उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत १८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तीन लाख ६४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉटेलच्या तिसऱ्या मजल्यावर मालक विजय कोल्हापुरे आणि व्यवस्थापक बबन मानकर हे बेकायदेशीर जुगार अड्डा चालवत होते. दुपारी ४:४५ च्या सुमारास पोलिसांनी छापा टाकला असता, आरोपी रंगेहाथ सापडले. पोलिसांनी रोख रक्कम आणि जुगाराचे साहित्य असा एकूण ३,६४,०५० रुपयांचा ऐवज जप्त केला.
या कारवाईत राहुल निळोबा फंड (रांजणगाव), विवेक माणिकराव काळभोर (लोणीकाळभोर), दत्तात्रय राजाराम फडतरे (वरूड, सातारा), रूपचंद तुकाराम साबळे (शिवधर, सातारा), अहमद शब्बीर मोगल (लोणीकाळभोर), जॉन सबस्टिल नायर (खडकी), अर्जुन पन्हालाल येरवाल (लोणीकाळभोर), सुरेश भगवान घुले (मांजरी), पुंडलिक गजानन काळभोर (लोणीकाळभोर), मंगेश कृष्णकांत डोईजोड (पिंपरी), प्रज्वल संदिप अवगुडे (हांडेवाडी), किरण रमेश बांदल (हडपसर), शिवकुमार विश्वनाथ मथपरी (वारजे), अमित शंकर घुले (मांजरी), अमित पांडुरंग राऊत (कोथरूड), राकेश बबन मोहिते (सणसवाडी), बबन जगन्नाथ मानकर, विजय बाबूराव कोल्हापुरे यांचा समावेश आहे.
पोलिस हवालदार अभिजित एकशिंगे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, सहायक पोलीस निरीक्षक वैभव सोनवणे पुढील तपास करत आहेत.
