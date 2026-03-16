निर्यात फसवणूक प्रकरणातील रक्कम परत मिळवून देण्यात पोलिसांना यश.
करमाळा : येथे केळी निर्यात व्यवहारात झालेल्या फसवणूक प्रकरणात पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत पीडिताची १ लाख ८६ हजार रुपयांची रक्कम परत मिळवून देण्यात यश मिळवले आहे. तालुक्यातील माजी नगरसेवक तथा माजी आमदार कै. नामदेवराव जगताप यांचे सुपुत्र राहुल जगताप यांची केळी निर्यात व्यवहारात नोराली हकीगत (इराण) व विनोद त्रिवेदी (रा. मुंबई) यांनी फसवणूक केल्याचा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी दोघांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रशिक्षणार्थी पोलिस अधीक्षक अंजना कृष्णा यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत पोलिस निरीक्षक रणजित माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करून फसवणुकीची रक्कम आरोपींकडून परत मिळवून दिली. न्याय मिळाल्याबद्दल राहुल जगताप यांनी पोलिसांचे आभार मानले.
किराणा दुकानातून २ लाखांचा माल चोरीस
कुर्डुवाडी : बंद किराणा दुकानाचे लोखंडी शटर उचकटून चोरट्यांनी सुमारे २ लाख १० हजार ४० रुपयांचा किराणा माल चोरून नेला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १३) रात्री कुर्डुवाडी- पंढरपूर रस्त्यालगत कुर्डू हद्दीत घडली. औदुंबर गोरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कुर्डुवाडी पोलिसांत या घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. फिर्यादीने शुक्रवारी रात्री आपले गोविंद एजन्सी किराणा दुकान बंद करून घरी गेले. चोरट्यांनी रात्रीतून शटर उचकटून आतील १०० किलो तीळ, १४२ किलो तांदूळ, ६० किलो मालदांडी ज्वारी, १५० किलो साखर, ९० किलो बदाम, ३५ किलो वेलची असा एकूण २ लाख १० हजार ४० रुपयांचा किराणा माल चोरून नेला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी फिर्यादीच्या भाचाने दुकानाचे शटर उघडे असल्याचे पाहिल्यानंतर चोरी झाल्याचे लक्षात आले.
पाटकूल (ता. मोहोळ) : येथे सह्याद्री महिला अर्बन क्रेडिट सोसायटीच्या उद्घाटनप्रसंगी दीपप्रज्वलन करताना सोनिया गोरे, प्रियांका पाटील, शुभांगी चवरे आदी.
सह्याद्री अर्बन क्रेडिट सोसायटी शाखेचे उद्घाटन
पाटकूल : पाटकूल (ता. मोहोळ) येथे सह्याद्री अर्बन महिला क्रेडिट को-ऑप. सोसायटीच्या शाखेचे उद्घाटन सोनिया जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते पार पडले. अध्यक्षस्थानी प्रियांका विक्रांत पाटील होत्या. यावेळी ज्योती चव्हाण, पतसंस्थेच्या अध्यक्षा शुभांगी चवरे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी सुवर्णा जाधव, संजीवनी गुंड, रीना माने, उपसरपंच मयूरी चवरे, माजी सरपंच अंजली आढेगावकर, दीपाली चवरे, जयश्री रणदिवे, अनुजा लोखंडे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश कस्तुरे, माजी जि.प. सदस्य भाऊसाहेब सलगर, बाजार समिती संचालक सज्जन चवरे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नवीन पतसंस्थेमुळे परिसरातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी मदत होईल, असा विश्वास अध्यक्षा चवरे यांनी व्यक्त केला.
