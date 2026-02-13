Pune Crime News : पुण्यातील स्पा सेंटरमध्ये वेश्याव्यवसाय; पोलिसांनी व्यवस्थापकाला घेतले ताब्यात

पुणे : हडपसर परिसरातील स्पा सेंटरमध्ये सुरू असलेल्या वेश्याव्यवसायावर गुन्हे शाखेच्या मानवी वाहतूक प्रतिबंधक (एएचटीयू) पथकाने छापा टाकून तीन महिलांची सुटका केली. या कारवाईत स्पा व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली असून, प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हाइट पर्ल स्पा’मध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. पोलिसांनी माहितीची खातरजमा करून बनावट ग्राहक पाठवून छापा टाकला. पोलिसांनी स्पा व्यवस्थापक सौरभ श्यामराव इंगळे (वय २८, रा. काळेपडळ, हडपसर) याला अटक केली. .या कारवाईत तीन महिलांची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक छगन कापसे यांच्या तपास पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.