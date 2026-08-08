Sadanand Date : पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून गुन्ह्यांचा तपास करावा

पुणे - ‘केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक जबाबदारीचे असून हे पदक ते बाळगताना परंपरांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. नव्याने खात्यात येणाऱ्यांसाठी हे पदक आदर्श ठरणारे आहे. आपल्या कामात आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून गुन्ह्यांचा तपास केला गेला पाहिजे. यासाठी व्यवस्थात्मक रचना निर्माण करावी लागेल,’ असे मत पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी व्यक्त केले..राज्यातील सन २०२३ व २०२४ मधील उत्कृष्ट अन्वेषणासाठी निवड झालेल्या एकूण २२ पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांना भारत सरकार, केंद्रीय गृहमंत्रालय पुरस्कृत ‘सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण पदक’ प्रदान करण्याचा पुरस्कार वितरण समारंभ पोलिस संशोधन केंद्रात पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी हे सीआयडीचे प्रमुख सुनील रामानंद, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, अपर पोलिस महासंचालक सुहास वारके, दीपक पांडे आणि सुनील फुलारी उपस्थित होते..दाते म्हणाले, ‘राज्यातील २२ उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांचा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक देऊन सत्कार आज होत आहे ही राज्याच्या पोलिस दलासाठी आणि पोलिस अधिकारी यांच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. पोलिस अधिकारी यांच्या यशात कुटुंबाचा मोठा आधार असतो. आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीने पोलिस कामासाठी झोकून दिले आहे अशी भावना कुटुंबातील व्यक्ती बाळगून असतात..महिला अधिकारी या कुटुंब सांभाळून पोलिस दलात काम करतात ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. पोलिस विभागात पारंपरिक पद्धतीने पूर्वी पदक मिळत नव्हते. त्यामुळे ती खंत अनेकांना होती. याबाबत मी दिल्ली मध्ये डेप्युटेशनवर असताना उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना पदक गणवेशावर लावण्याबाबत चर्चा केली होती त्यानंतर ओडिसाचे आयपीएस अभय सर यांच्या माध्यमातून हे पदक प्रदान सुरू झाले.’’कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक करताना सुनील रामानंद म्हणाले, सन २०२३ आणि २०२४ मधील गुन्ह्याच्या तपासात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ४४ जणांचे प्रस्ताव सीआयडी माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्रालय यांना पाठवण्यात आले. याबाबत २२ जणांना हे पदक प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.