PSI Rape Case: लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार बलात्कार; पोलिस उपनिरीक्षक स्वदेश चव्हाणवर पुण्यात गुन्हा दाखल

पुणे : लग्नाचे आमिष दाखवून एका पोलिस उपनिरीक्षकाने तरुणीवर वारंवार अत्याचार करत तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी तरुणीने दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसावर वारजे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..स्वदेश विजय चव्हाण असे या पोलिस उपनिरीक्षकाचे नावे आहे. चव्हाण हा सध्या मुंबईतील मालाडमधील कुरार पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहे. याबाबत ३१ वर्षीय तरुणीने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार चव्हाणवर बलात्कारासह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीस अटक करावी, अशी मागणी फिर्यादी यांनी केली आहे. मात्र पोलिस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे, अशी माहिती फिर्यादीने ‘सकाळ’ला दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी तरुणी आणि चव्हाण यांची फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एका डेटिंग ॲपवरून ओळख झाली होती. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाल्यानंतर मार्च २०२४ मध्ये दोघांची प्रत्यक्ष भेट झाली. त्यावेळी चव्हाण याने लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर लग्नाचे आश्वासन देत चव्हाण याने वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. दरम्यान, मे २०२४ मध्ये आपण गर्भवती असल्याचे तरुणीला समजले. त्याबाबत माहिती दिल्यानंतर ‘आधी नोकरी लागू दे, त्यानंतर लग्न करू,’ असे सांगत चव्हाणने गर्भपात करण्यास भाग पाडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..दरम्यान, ऑगस्ट २०२४ मध्ये चव्हाणची राज्य पोलिस दलात पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची मुंबई येथे नियुक्ती झाली. त्यानंतर लग्नाबाबत वारंवार विचारणा करूनही चव्हाण टाळाटाळ करत होता, असे तक्रारीत म्हटले आहे. मार्च २०२६ मध्ये चव्हाण याने लग्न करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्याने तरुणीने पोलिसांकडे धाव घेतली. तक्रारीनुसार, वारजे माळवाडी पोलिसांनी चव्हाण याच्याविरुद्ध बलात्कारासह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.