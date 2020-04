कधी सुधारणार पुणेकर?; विश्रांतवाडीत तब्बल एवढी वाहने पोलिसांनी केली जप्त

येरवडा : विश्रांतवाडी पोलिसांनी मुुकुंदराव आंबेडकर चौकात तब्बल बाराशे पेक्षा अधिक दुचाकी धारकांवर कारवाई करून दुचाकी ताब्यात घेतल्या आहेत. लॉकडाउनच्या काळातील ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. संबंधितांना त्यांची वाहने लॉकडाउन संपल्यानंतरच मिळणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण आव्हाड यांनी दिली. विश्रांतवाडीमधील मुकुंदराव आंबेडकर चौक हा सर्वात मोठा चौक आहे. त्यामुळे या चौकातून विनाकारण जाणाऱ्या वाहनांवर पोलिसांचे कटाक्षाने लक्ष होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाॅकडाउनच्या पहिल्या दिवसापासून विनाकारण फिरणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून दुचाकी ताब्यात घेतल्या. अनेक राजकीय मंडळींनी दूरध्वनीवरून वाहने सोडण्या संदर्भात विनंती केली. मात्र, त्यांनाच विनंती करून ही सर्व वाहने लॉकडाउन नंतरच सोडली जातील असे सांगितले. आतापर्यंतच्या कारवाईत बाराशे पेक्षा अधिक दुचाकी व पन्नास मोटारी ताब्यात घेऊन संबंधितांना नियमाचे उल्लंघन केल्याबाबत नोटिस पाठविल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. पोलिसांनी बाराशेपेक्षा अधिक दुचाकी ताब्यात घेतल्यामुळे परिसरात सध्यातरी आपोआपच शिस्त आली आहे. अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचारी वगळता कोणीच दुचाकी किंवा मोटारींचा वापर करताना दिसत नाही.



