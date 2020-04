गावी आलेले शहरवासी ठरताहेत पोलिसांची डोकेदुखी

पिरंगुट : कोरोना येण्यापूर्वी ओस पडलेली मुळशी तालुक्यातील विविध खोऱ्यातील गावे पुन्हा गजबजू लागली आहेत. पोटापाण्यासाठी शहरवासी झालेले कारोनाच्या भीतीने पुन्हा 'गड्या आपुला गावच बरा' म्हणत गावाची वाट धरली आहे. मात्र, हीच मंडळी आता पोलिसांना डोकेदुखी ठरू लागली आहे. पोलिसांच्या भाषेत सांगायचे तर अर्धवट आणि अतिशहाणे असणारी ही मंडळी लॉकडाऊनचे उल्लंघन करताना दिसत आहे. परिणामी गावातील मूळ रहिवाशांना तर त्याचा त्रास होतोच आहे. याशिवाय पोलिसांनाही अशा मंडळींना वठणीवर आणण्यासाठी वेळ आणि मनुष्यबळ खर्च करावा लागतोय. शहरातून गावाला आलेली ही मंडळी गप्प बसतील तर ना..विहिर, नदी, बंधाऱ्यावर पोहायला जाणे, एकत्र येऊन पत्ते कुटणे, क्रिकेट खेळणे असे उद्योग करू लागलेत. त्यामुळे लॉकडाऊनचे तीन तेरा वाजायला लागलेत. परिणामी कोरोना आटोक्यात येणार कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पौड पोलिसांनी अशा बहाद्दरांवर गुन्हे दाखल करायला सुरुवात केली आहे. गेल्या चार दिवसांत एकूण पंचवीस जणांवर गुन्हे दाखल केले असून, आतापर्यंत अठरा वाहने जप्त केली आहेत. एकीकडे मुळशीकरांनी कर्फ्यूला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला असून, प्रशासन,पोलिस, आरोग्य विभाग रात्रदिवस काम करत आहेत. मात्र, अशी ही गावाला आलेली मंडळी सर्वांनाच डोकेदुखी ठरू लागली आहे. कोरोना हरविण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता असून पोलिसांनी तसे वारंवार आवाहन केलेले आहे.

