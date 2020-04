लॉकडाऊन असताना दारू विक्री सुरु; पोलिसांनी...

वाघोली : एकीकडे जग कोरोनाच्या विळख्यात व देशात लॉकडाऊन असतानाही अवैध देशीदारू विक्रेत्यांचा मात्र काळा धंदा सुरुच आहे. लोणीकंद पोलिसानी 8 अवैध दारू भट्ट्या उखडून टाकल्या. तसेच दोन ठिकाणी अवैध दारू विक्री रोखली. सुमारे लाखभर रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी सांडस, शिरसवडी, वाडेबोलाई, वाघोली आव्हाळवाडी रोड, वाघोली गायरान, वाघोली परिसर, कोलवडी गावातील शितोळेवस्ती येथे धाडी टाकण्यात आल्या. अवैध दारू विक्रेते आड बाजूला ही दारू विकण्याचे काम करीत आहेत. दारू पिणाऱ्यांना या जागा समजत असल्याने ते बरोबर तेथे पोहचतात. मात्र, नागरिकही जागरूक असल्याने तेही पोलिसांकडे तक्रार करतात. याप्रकरणी दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपअधीक्षक सई भोरे पाटील, पोलिस निरीक्षक प्रताप मानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक धनंजय ढोणे, पोलिस कर्मचारी बाळासाहेब सकाटे, ऋषिकेश व्यवहारे, समीर पिलाने यांनी ही कारवाई केली.

Web Title: Police Took action against Liquor Seller in Wagholi