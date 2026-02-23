Pune News : महापालिकेच्या विषय समित्यांची निवडणूक बिनविरोध

पुणे - पुणे महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आज (ता. २३) अर्ज भरताना फक्त भाजपच्याच उमेदवारांचे अर्ज सादर झाल्याने सर्व उमेदवारांची बिनविरोध निवड होणार आहे. या निवडणुकीत भाजपने महिलांना जास्त संधी दिली आहे. या पदाची निवडणूक २७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. .पुणे महापालिकेत स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आज पार पडली. त्यानंतर विधी समिती, शहर सुधारणा समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, क्रीडा समिती, शिक्षण समिती, नाव समिती यांच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरण्यासाठी दुपारी तीन ते सायंकाळी सहा अशी मुदत होती..यात भाजपतर्फे विधी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी स्वरदा बापट, उपाध्यक्ष पायल तुपे, शहर सुधारणा समिती अध्यक्षपदासाठी स्मिता वस्ते, उपाध्यक्षपदासाठी सपना छाजेड, महिला व बाल कल्याण समितीसाठी अल्पना वरपे, उपाध्यक्ष तन्वी दिवेकर, क्रीडा समितीच्या अध्यक्षपदासाठी नारायण गलांडे, उपाध्यक्षपदासाठी दिनेश माथवड, शिक्षण समितीसाठी अरुण राजवाडे, उपाध्यक्ष अतुल तरवडे आणि नाव समितीच्या अध्यक्षपदासाठी पल्लवी जावळे, उपाध्यक्षपदासाठी सुनील पांडे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. या सहापैकी चार समित्यांच्या अध्यक्षपदी महिलांना संधी मिळाली आहे. तर तीन महिलांना उपाध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे..राष्ट्रवादीपुढे विचित्र पेचप्रत्येक विषय समितीमध्ये एकूण १३ सदस्य आहेत. त्यामध्ये भाजपचे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आणि काँग्रेसचे एक सदस्य आहेत. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना उमेदवारी अर्ज भरायचा असला तरी त्यांच्याकडे एक सदस्य कमी पडत आहे. उमेदवारास सूचक मिळाला तरी अनुमोदक मिळणार नाही किंवा सूचक अनुमोदक तयार केले तरी उमेदवार कोणाला करायचा असा पेच निर्माण झाला..त्यामुळे राष्ट्रवादीला अर्ज भरता न आल्याने या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. महापालिकेत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती त्यानंतर आता सहा विषय समित्यांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकाही बिनविरोध होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.