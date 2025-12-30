पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोन्ही शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांचे जागावाटप आणि उमेदवार निश्चित करण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत खलबते सुरू असल्यामुळे सोमवारी दिवसभर शहरात प्रचंड राजकीय धुमश्चक्री झाली. .इच्छुकांमधील नाराजी आणि बंडखोरीची धास्ती घेतलेल्या बहुतेक राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर करण्याचे टाळले. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने काही उमेदवारांना थेट ‘एबी’ फॉर्म दिले, तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागावाटपाची चर्चा रात्रीपर्यंत सुरू होती..महाविकास आघाडीत फूट पडल्यामुळे काँग्रेस-शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे, अशी नवी आघाडी शहरात तयार झाली, तर भाजप-शिवसेना युतीमध्ये बोलणी फिसकटली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातही एकत्र लढण्यासाठी सायंकाळनंतर वाटाघाटी सुरू झाल्या. दरम्यान, भाजपकडून डावलले गेलेल्या काही इच्छुकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे धाव घेतली..एकंदरीत घडामोडी पाहता भाजपच शहरात स्वबळावर लढेल, अशी चिन्हे आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ३०) अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांत सोमवारी जोरदार घडामोडी घडल्या. कुतूहल असलेल्या भाजपच्या उमेदवारांची यादी रात्रीपर्यंत अधिकृत जाहीर झाली नाही..भाजपकडून अपेक्षित जागा मिळत नसल्याने शिवसेनेने ३० जागा मिळाव्यात असा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिला आहे. त्यावर रात्रीपर्यंत निर्णय झालेला नव्हता. तसेच भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्याने काहीजणांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेसच्याही काही इच्छुकांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.