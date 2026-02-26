Pune News : क्षेत्रीय कार्यालयांची हद्द, नावे बदलली; क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पुनर्रचनेत भाजपची राष्ट्रवादीवर कुरघोडी

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर प्रशासनाने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीची पुनर्रचना केली असून, यामध्ये भाजप १४ तर काँग्रेसकडे एक क्षेत्रीय कार्यालय असणार आहे. तर भाजपच्या खेळीमुळे मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २७ नगरसेवक असूनही एकही कार्यालय ताब्यात ठेवता आलेला नाही. या राजकीय डावपेचात क्षेत्रीय कार्यालय लांब पडणार असल्याने नागरिकांचे पाच वर्ष हाल होणार आहेत. .पुणे महापालिकेत ३२ गावे समाविष्ट झाल्यानंतर तेथील जवळ असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयाला ही गावे जोडण्यात आली. पण काही ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालय सोईचे होते तर काही ठिकाणी लांब पडत होते. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीनंतर नगरसेवकांनी क्षेत्रीय कार्यालय बदलून द्यावे अशी मागणी केली होती. महापालिकाआयुक्तांच्या आदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभाग आणि निवडणूक विभागाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात क्षेत्रीय कार्यालयांची नवीन हद्द निश्चित केली आहे. तर काहींची नावे बदलली आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दी बदलताना भाजपच्या नगरसेवकांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटकाक्षेत्रीय कार्यालयाची रचना करताना नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात पूर्वी जे प्रभाग येत होते त्यात बदल केले आहेत. त्याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला असून, २७ नगरसेवक असूनही त्यांच्या वाट्याला एकही प्रभाग समिती आलेली नाही. काँग्रेसचे १५ नगरसेवक असताना त्यांच्या वाट्याला वानवडी क्षेत्रीय कार्यालय आले आहे. तर भाजपच्या ताब्यात १४ क्षेत्रीय कार्यालय असणार आहेत..२०१७ मध्ये १, २ आणि ६ हे प्रभाग येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात होते. या तीन प्रभागात २०२६ मध्ये राष्ट्रवादीचे ५, काँग्रेसचे ४ आणि भाजपचे ३ नगरसेवक आहेत. पण या पुनर्रचनेत येरवड्याला ४, ५, ६ हे प्रभाग जोडले गेल्याने तेथे भाजपचे ८, काँग्रेसचे ४ आणि राष्ट्रवादीचे शून्य नगरसेवक आहेत. या बदलामुळे भाजपचे प्राबल्य वाढले आणि राष्ट्रवादीची प्रभाग अध्यक्षपदाची संधी गेली. महायुती असूनही भाजपने राष्ट्रवादीला सहकार्याची भूमिका घेतली नाही..भवानी पेठ ऐवजी कसबा पेठ कार्यालयप्रभाग क्रमांक २३ आणि २४ साठी पूर्वी जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियमध्ये भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय होते. त्याऐवजी आता या प्रभागांसाठी कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालय असेल हे कार्यालय जन्म मृत्यू कार्यालयात स्थलांतरीत होईल आणि जन्ममृत्यू कार्यालय वैद्य स्टेडियममध्ये हलविले जाणार आहे. सर्वाधिक चार क्षेत्रीय कार्यालय सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाला जोडण्यात आली आहेत..‘क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पुर्नरचा चुकीची झाली असून, आमच्या पक्षात असंतोष निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात आयुक्तांची भेट घेऊन बदल करायला लावणार आहे.’- नीलेश निकम, विरोधीपक्षनेता‘आम्ही कोणावरही कुरघोडी केलेली नाही. आम्ही हस्तक्षेप केला असता तर काँग्रेसलाही क्षेत्रीय कार्यालय मिळू दिले नसते.’- गणेश बिडकर, सभागृहनेता.क्षेत्रीय कार्यालयाचे नाव प्रभाग क्रमांकपरिमंडळ एकनगर रस्ता-कळस-लोहगावप्रभाग क्रमांक १प्रभाग क्रमांक २प्रभाग क्रमांक ३ येरवडा-विमाननगर-वाघोलीप्रभाग क्रमांक ४प्रभाग क्रमांक ५प्रभाग क्रमांक ६ ढोले पाटील रस्ताप्रभाग क्रमांक १३प्रभाग क्रमांक १४ परिमंडळ दोनशिवाजीनगर, घोले रस्ताप्रभाग क्रमांक ७प्रभाग क्रमांक १२प्रभाग क्रमांक २९ औंध बाणेरप्रभाग क्रमांक ८प्रभाग क्रमांक ९ कोथरूड, बावधनप्रभाग क्रमांक १०प्रभाग क्रमांक ११प्रभाग क्रमांक ३१ परिमंडळ तीनवारजे-कर्वेनगरप्रभाग क्रमांक ३०प्रभाग क्रमांक ३२ सिंहगड रस्ताप्रभाग क्रमांक २८प्रभाग क्रमांक ३३प्रभाग क्रमांक ३४प्रभाग क्रमांक ३५ धनकवडी आंबेगावप्रभाग क्रमांक ३६प्रभाग क्रमांक ३७प्रभाग क्रमांक ३८ परिमंडळ चारकोंढवा उंड्रीप्रभाग क्रमांक ३९प्रभाग क्रमांक ४०प्रभाग क्रमांक ४१ हडपसर, मांजरीप्रभाग क्रमांक १५प्रभाग क्रमांक १६प्रभाग क्रमांक १७ वानवडी-रामटेकडीप्रभाग क्रमांक १८प्रभाग क्रमांक १९ परिमंडळ पाचबिबवेवाडीप्रभाग क्रमांक २०प्रभाग क्रमांक २१प्रभाग क्रमांक २२ कसबा पेठप्रभाग क्रमांक २३प्रभाग क्रमांक २४ विश्रामबागवाडाप्रभाग क्रमांक २५प्रभाग क्रमांक २५प्रभाग क्रमांक २७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.