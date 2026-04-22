Uruli Kanchan News: गाव विकास कोमात, ग्रामपंचायत ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट प्लेस’मध्ये; उरुळी कांचनमध्ये वाढदिवस सेलिब्रेशनवर ग्रामस्थांचा संताप

उरुळी कांचन : ग्रामसचिवालय जनतेचे प्रश्न सोडवायला का फक्त वाढदिवस साजरे करायला अशी पारावरची चर्चा उरुळी कांचन गावात जोर धरू लागली आहे. जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि गावाच्या विकासाची सखोल धोरणे ठरवण्यासाठी खरे तर हे सचिवालय म्हणजेच मिनी मंत्रालय, देखणे आणि गावाच्या वैभवात भर टाकणारे असे साकारले आहे.मात्र याठिकाणी सध्या असणाऱ्या प्रशासकीय राजवटीत विकासाच्या कामांऐवजी 'वाढदिवसांच्या सेलिब्रेशन'मुळे ते जास्त चर्चेत आले आहे. ग्रामसचिवालय कार्यालयाचा वापर चक्क वाढदिवसाचे बुके देण्यासाठी,केक कापण्यासाठी आणि गर्दी जमवण्यासाठी होत असल्याने ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे..ग्रामपंचायतीमध्ये साजऱ्या होणाऱ्या या वाढदिवसाला मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडून आलेले पण सध्या माजी झालेले सदस्य अनेकदा गैरहजर असतात. मात्र,आगामी निवडणुकीच्या तयारीत असलेले आणि उमेदवारीची स्वप्ने पाहणारे काही 'भावी' मात्र येथे मोठ्या दिमाखात वावरताना दिसतात.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे स्वयंघोषित गाव पुढारी निवडून येण्यापूर्वीच विद्यमान सदस्यांच्या खुर्च्यांवर बिनधास्तपणे बसून फोटोसेशन करत आहेत.जनतेच्या प्रश्नासाठी वेळ नसलेल्या या गाव पुढार्यांना केक कापण्यासाठी ग्रामपंचायतीचाच आसरा का घ्यावा वाटतो याचे उत्तर अद्याप मिळू शकले नाही. ग्रामपंचायत कार्यालयाचा राजकीय स्वार्थासाठी आणि खाजगी कार्यक्रमांसाठी वापर होत असताना संबंधित अधिकारी यावर गप्प का आहेत ?.याबाबत उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगीतले की,"ग्रामपंचायत ही गावाची 'चावडी' आणि न्यायाचे ठिकाण मानले जाते.मात्र सध्या येथे इच्छुकांच्या हितचिंतकांचे वाढदिवस जोमात साजरे होत असून आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केवळ गर्दी जमवण्याचे काम सुरू आहे. "ग्रामपंचायत कार्यालय हे सार्वजनिक कामासाठी आहे की खाजगी सेलिब्रेशनसाठी ?" असा सवाल आता सामान्य नागरिकांना पडला आहे..'गावचा विकास कोमात ... पण सेलिब्रेशन जोमात !'गावातील कचरा,पाणी,आरोग्य,रस्ते,अतिक्रमण,अवैधधंदे,वाहतूक कोंडी,विना परवानगी होणारी बांधकामे,मोठ मोठी बांधकामे पूर्ण करून त्याची नोंदी न करता ग्रामपंचायती कडून सर्व सुविधा घ्यायच्या पण कर भरायचा नाही अशा अनेक प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी बैठका होत नाहीत, पण वाढदिवसाच्या सत्काराचे निमित्त काढून कार्यकर्त्यांची गर्दी जमवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा वापर 'इव्हेंट मॅनेजमेंट प्लेस' सारखा होत आहे..