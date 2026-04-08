Pune Politics: खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते–भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची पुण्यात तासभर चर्चा; भाजप प्रवेशाच्या चर्चेला उधाण

चाकण: खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांची भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याशी पुण्यातील एका खासगी कार्यक्रमात एक तासभर चर्चा झाली. ते चर्चेत दोघांचे नेमके काय झाले हे माहीत नसले तरी खेड तालुक्यात माजी आमदार दिलीप मोहिते हे भाजपच्या वाटेवर आहेत काय अशा चर्चांनी मात्र रंग धरला आहे. .राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीयअजित पवार यांच्या निधनानंतर जिल्ह्यात एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. खेड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी ताकद असली तरी माजी आमदार दिलीप मोहिते यांना इतर पक्षाच्याही ऑफर आहेत असे बोलले जाते. परंतु माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्याशी माजी आमदार दिलीप मोहिते हे एकनिष्ठ होते त्यामुळे त्यांनी इतर पक्षात प्रवेश केला नाही. त्यांनी भाजपात प्रवेश करावा अशी ही गळ काही वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना घातली होती परंतु माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्याशी एकनिष्ठ असल्याने त्यांनी तो पर्याय स्वीकारला नाही. आज पुण्यातील एका खासगी कार्यक्रमात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व त्यांची भेट झाली. त्यानिमित्ताने त्यांची चर्चा झाली त्यानंतर माजी आमदार दिलीप मोहिते भाजपच्या वाटेवर आहेत का अशा चर्चांना तालुक्यात उधाण आले..याबाबत माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी सांगितले की," भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व आम्ही सभागृहात एकत्र काम केलेले आहे त्यामुळे ते माझे चांगले मित्र आहेत.माझ्या एका नातेवाईकाचा कार्यक्रम होता त्यामुळे मी तिथे गेलो होतो आमची चर्चा झाली परंतु मी भाजपात प्रवेश करणार नाही.".