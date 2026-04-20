RMC Plant Crackdown: बेकायदा आरएमसी प्लांटना राजकीय अभय, धुळीने हैराण धायरी-वडगावकर; महापालिका कारवाईचे नियोजन सुरू

पुणे : नियमांची पायमल्ली करून प्रदूषणात भयंकर वाढ करणाऱ्या धायरी, वडगाव खुर्द भागातील रेडीमिक्स सिमेट प्लांटवर (आरएमसी) कारवाई केली जाईल. त्याचे नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. .शहरात अनेक बेकायदा आरएमसी प्लांट आहेत. त्यांच्याकडून नियमांचे पालन केले जात नसल्याने या प्लांटच्या एक ते दोन किलोमीटरच्या परिसरात प्रचंड धूळ निर्माण होत आहे. रस्त्यावर नागरिकांना चालताना, गाडी चालवतानाही त्रास होत आहे. शिवाय प्लांटच्या परिसरातील घरांमुळे धुळीचे थर निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी नागरिक यांचा आणखी जास्त त्रास होत आहे. खोकला, सर्दी महिनोंमहिने बरे होत नाहीत. डोळ्याची प्रचंड आग होते आहे असे आजार या भागातील नागरिकांना होत आहेत..महापालिकेने गेल्या दोन आठवड्यात लोहगाव, वाघोली, उंड्री यासह अन्य भागातील आरएमसी प्लांटवर कारवाई केली. पम धायरी, वडगाव खुर्द येथील बेकायदा प्लांटला राजकीय अभय मिळत आहे. महापालिकेचे अधिकारी कारवाई होणार याची टीप देत असल्याने काही दिवसांपूर्वी कारवाई रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. त्यामुळे या परिसरातील नागरिक आक्रमक झाले असून, ते आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.यासंदर्भात आयुक्त राम म्हणाले, ''जे नियमांचे उल्लंघन करणारे आरएमसी प्लांट आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहेच. वडगाव, धायरी येथेही कारवाई केली जाईल. त्याचे नियोजन सुरू आहे.''.कोट्यावधीच्या सेटलमेंटची अफवालोहगाव, वाघोली भागातील आरएमसी प्लांटवर कारवाई होणार नाही, यासाठी अधिकाऱ्यांना तब्बल चार कोटी रुपये दिले आहेत अशी चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरु होती. काही राजकीय पुढारी हे उघड बोलत होते. पण ही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कानावर गेल्यानंतर अशी अफवा पसरविणाऱ्यांना धड शिकविण्यासाठी लोहगाव, वाघोली भागातील आरएमसी प्लांटवर थेट बुलडोझर चढविण्यात आला. दरम्यान यास अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.