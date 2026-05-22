पुणे

Junnar Hailstorm : जुन्नर तालुक्यात अवकाळी पाऊस-गारपीट; डाळिंब, आंबा, टोमॅटो व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान

जुन्नर तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपीटीचा कहर; बांगरवाडी, नारायणगाव परिसरातील डाळिंब, आंबा, टोमॅटो, उन्हाळी बाजरी व कांदा पिकांचे लाखोंचे नुकसान
Unseasonal Rain and Hailstorm Devastate Junnar Farms

Sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव :  जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व व मध्य भागात आज सायंकाळी साडेचार ते साडेपाच वाजण्याच्या दरम्यान ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस झाला. बांगरवाडी परिसरात सुमारे अर्धा तास गारांचा पाऊस झाला. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे डाळिंब, आंबा,टोमॅटो, शेतात झाकून ठेवलेला कांदा, उन्हाळी बाजरी सह इतर भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

