Junnar Hailstorm : जुन्नर तालुक्यात अवकाळी पाऊस-गारपीट; डाळिंब, आंबा, टोमॅटो व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान

नारायणगाव : जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व व मध्य भागात आज सायंकाळी साडेचार ते साडेपाच वाजण्याच्या दरम्यान ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस झाला. बांगरवाडी परिसरात सुमारे अर्धा तास गारांचा पाऊस झाला. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे डाळिंब, आंबा,टोमॅटो, शेतात झाकून ठेवलेला कांदा, उन्हाळी बाजरी सह इतर भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..आज सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते. प्रचंड उकाडा जाणवत होता. पाच ते साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास बांगरवाडी परिसरात गारांचा मुसळधार पाऊस झाला. गारांच्या तडाख्यामुळे बांगरवाडीचे माजी सरपंच जालिंदर बांगर यांच्या साडेतीन एकर क्षेत्रातील डाळिंब पिकाचे मोठे नुकसान झाले. पाणीटंचाईचा सामना करत अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत बांगर यांनी उन्हाळ्यात डाळिंब बाग जोपासली होती. डाळिंबाची झाडे फळांनी लगडलेली होती. जुलै महिन्यात डाळिंबा तोडणीचा पहिला हंगाम सुरू होणार होता. .गारांचा तडाखा बसल्याने कोवळ्या डाळिंबाच्या फळांना जखमा झाल्या आहेत. यामुळे बांगर यांचे सुमारे चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सायंकाळी साडेपाच नंतर जुन्नर तालुक्याच्या मध्य भागातील नारायणगाव, वारूळवाडी येडगाव, मांजरवाडी परिसरात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरू झाला. वादळामुळे आंब्याच्या फळांची मोठ्या प्रमाणात गळ झाली. उन्हाळी बाजरीचे पीक, टोमॅटो या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. शेतात झाकून ठेवलेला कांदा भिजल्याने काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.