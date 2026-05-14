निमोणे परिसरात डाळिंब बागा उद्ध्वस्त

गुनाट, ता. १४ : निमोणे (ता. शिरूर) परिसरात बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी झालेल्या पावसामुळे डाळिंब बागांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वाऱ्याच्या वेगामुळे झाडे उन्मळून पडली असून, काढणीला आलेली फळे गळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी वीज खांब आणि झाडे पडल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले.
येथील शेतकरी दौलत जयसिंग काळे यांची सव्वा एकरमधील ४०० डाळिंबाची झाडे जमीनदोस्त झाली. विक्रीसाठी तयार फळांची गळती झाल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच, ६५ हजार रुपयांचे क्रॉप कव्हरही फाटले आहे. सूरदास खंडेराव काळे यांच्या एक एकरमधील ३५० झाडांच्या फांद्या मोडल्या असून, श्यामराव काळे यांची दीड एकरमधील बागही उद्ध्वस्त झाली. श्यामराव यांनी अडीच लाख रुपये खर्चून जोपासलेली बाग तोडणीपूर्वीच नष्ट झाली.
डाळिंबासह दौलत काळे यांचे अर्धा एकरमधील कारले पीकही जमीनदोस्त झाले. यातून त्यांना ५० हजारांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. दरम्यान, निमोणे-शिंदोडी आणि गुनाट-शिंदोडी मार्गावर झाडे पडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. ग्रामस्थांनी तातडीने झाडे हटवून रस्ता मोकळा केला. महावितरणचे वीज खांब कोसळल्याने परिसरातील वीजपुरवठाही खंडित झाला होता.
पंचनाम्याची मागणी
अवकाळी पावसामुळे डाळिंब व भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
