पुणे

निमोणे परिसरात डाळिंब बागा उद्ध्वस्त

निमोणे परिसरात डाळिंब बागा उद्ध्वस्त
Published on

गुनाट, ता. १४ : निमोणे (ता. शिरूर) परिसरात बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी झालेल्या पावसामुळे डाळिंब बागांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वाऱ्याच्या वेगामुळे झाडे उन्मळून पडली असून, काढणीला आलेली फळे गळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी वीज खांब आणि झाडे पडल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले.
येथील शेतकरी दौलत जयसिंग काळे यांची सव्वा एकरमधील ४०० डाळिंबाची झाडे जमीनदोस्त झाली. विक्रीसाठी तयार फळांची गळती झाल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच, ६५ हजार रुपयांचे क्रॉप कव्हरही फाटले आहे. सूरदास खंडेराव काळे यांच्या एक एकरमधील ३५० झाडांच्या फांद्या मोडल्या असून, श्यामराव काळे यांची दीड एकरमधील बागही उद्ध्वस्त झाली. श्यामराव यांनी अडीच लाख रुपये खर्चून जोपासलेली बाग तोडणीपूर्वीच नष्ट झाली.
डाळिंबासह दौलत काळे यांचे अर्धा एकरमधील कारले पीकही जमीनदोस्त झाले. यातून त्यांना ५० हजारांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. दरम्यान, निमोणे-शिंदोडी आणि गुनाट-शिंदोडी मार्गावर झाडे पडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. ग्रामस्थांनी तातडीने झाडे हटवून रस्ता मोकळा केला. महावितरणचे वीज खांब कोसळल्याने परिसरातील वीजपुरवठाही खंडित झाला होता.

पंचनाम्याची मागणी
अवकाळी पावसामुळे डाळिंब व भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.

00360

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

शेतकऱ्यांचा संघर्ष
crop insurance for farmers
pomegranate farm damage
unexpected rainfall impacts farmers
agricultural losses in Maharashtra
financial support for farmers
crop damage assessments
pomegranate cultivation challenges
farmers affected by storms
weather-related crop losses
nimone heavy rain effects
economic impact on farmers in India
immediate relief for farmers
storm damage reports
agriculture disaster management
farmers protest for compensation
पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान
डाळिंब बागांचा नासाद
शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान
पंचनाम्याची मागणी
पिकांचे नुकसान भरपाई
अवकाळी पावसाचा परिणाम
वीज खांबांचा अपघात
वाऱ्याच्या वेगामुळे नुकसान
शेतकरी समस्या
काळा डाळिंब उत्पादन संबंधित माहिती