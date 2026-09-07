पुणे

Pomegranate Price : आळेफाटा येथील मार्केटमध्ये सोमवारी डाळिंबास २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपये बाजारभाव

आळेफाटा बाजार समितीत सोमवार दि. ७ रोजी डाळींबाच्या २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपयांचा भाव मिळाला.
Pomegranate Prices Reach rupees 6000 Per 20 Kg Crate at Alephata Market

Pomegranate Prices Reach rupees 6000 Per 20 Kg Crate at Alephata Market

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- राजेश कणसे

आळेफाटा - आळेफाटा बाजार समितीत सोमवार दि. ७ रोजी डाळींबाच्या २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपयांचा भाव मिळाला आहे. अशी माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे, संचालक प्रितम काळे,सचिव रुपेश कवडे, व्यवस्थापक सतीष म्हस्करे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Price
market committee
Marathi News Esakal
www.esakal.com