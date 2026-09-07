Pomegranate Price : आळेफाटा येथील मार्केटमध्ये सोमवारी डाळिंबास २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपये बाजारभाव

- राजेश कणसेआळेफाटा - आळेफाटा बाजार समितीत सोमवार दि. ७ रोजी डाळींबाच्या २० किलोच्या एका क्रेटला मिळाला ६ हजार रुपयांचा भाव मिळाला आहे. अशी माहिती सभापती संजय काळे, उपसभापती निवृत्ती काळे, संचालक प्रितम काळे,सचिव रुपेश कवडे, व्यवस्थापक सतीष म्हस्करे यांनी दिली..जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत असणाऱ्या आळेफाटा येथील उपबाजारात सोमवारी झालेल्या बाजार लिलावात वीस किलोच्या एका क्रेटला ६ हजार रुपयांचा भाव मिळाला आहे. त्या खालोखाल त्याच्या दुसऱ्या डाळिंबाच्या एका क्रेटला ५ हजार रुपयांचा भाव मिळाला आहे. तर तिस-या क्रमांकाच्या डाळींबाच्या एका क्रेट ला ३ हजार ५०० रुपयांचा भाव मिळाला. व चार नंबर क्रमांकाच्या एका क्रेटला २ हजार १०० रुपयांचा बाजारभाव मिळाला व पाच नंबर च्या एका क्रेटला १ हजार ४०० रुपयांचा बाजार भाव मिळाला..तसेच बाजार समितीत सुमारे ५ हजार क्रेटची आवक झालेली होती. गेल्या दिवसापासून डाळिंबाचा बाजारभाव स्थिर असल्याची माहिती डाळिंब आडतदार प्रविण लेंडे, निशिकांत ढोमसे, विशाल कुटे, गिरीष भुजबळ, विजय कु-हाडे, नामदेव भुजबळ, बारकु जाधव तसेच डाळिंब व्यापारी संदिप लोढा, शैलेश जाधव, पप्पु सरोदे, गणेश गडगे, अमर उर्किडे, सुभाष वाघोले, मियॉभाई तांबोळी, गोविंद गाडेकर, अमोल सरोदे, नारायण साबळे, मनोज शिंदे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.