पुणे

नगर ः नोंबीडी शिवारात डाळिंबाची चोरी

नगर ः नोंबीडी शिवारात डाळिंबाची चोरी
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नोंबीडी शिवारात डाळिंबाची चोरी
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर तालुक्यातील निंबोडी शिवारातील एका शेतातून तब्बल ४० हजार रुपये किमतीची डाळिंबे चोरून नेल्याची घटना समोर आली आहे. निंबोडी येथील शेतकरी जोगेश बालचंद गवळी (वय ४४) यांनी भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात या संदर्भात तक्रार दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून चोरीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
बाजारात डाळिंबाला चांगला दर आहे. त्यामुळे चोरट्यांच्या नजरा आता डाळिंबावर गेल्या आहेत. जिल्ह्यात यापूर्वीही अशा चोरीच्या घटना घडल्या. १६ जुलै ते ९ ऑगस्ट दरम्यान अहिल्यानगर तालुक्यातील निंबोडी शिवारात जोगेश गवळी यांच्या शेतात ही चोरी झाली. आरोपींनी शेतातील डाळिंबे परस्पर तोडून नेल्याचा प्रकार उघड झाला. चोरीला गेलेल्या डाळिंबाचे वजन सुमारे ८०० किलो असून, त्याची बाजारातील किंमत ४० हजार रुपये आहे.

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