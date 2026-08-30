पुणे

Onion Theft: पोंदेवाडीतील शेतकऱ्याच्या कांद्याच्या बराकीत चोरी; २५-३० पिशव्या लंपास, सुमारे ६० हजारांचे नुकसान

कांद्याला चांगला दर असताना पोंदेवाडीतील शेतकऱ्याच्या बराकीतून २५ ते ३० पिशव्या कांद्याची चोरी; सुमारे ६० हजारांचे नुकसान, पोलिसात तक्रार
Onion worth ₹60,000 stolen from farmer’s storage shed in Pondewadi.

Onion worth ₹60,000 stolen from farmer’s storage shed in Pondewadi.

Sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव : पोंदेवाडी ता. आंबेगाव येथील मयुर आनंदराव पोंदे या शेतकऱ्याच्या कांद्याच्या बराकीची जाळी तोडून अज्ञात व्यक्तीने सुमारे २५ ते ३० पिशवी कांदा चोरून नेल्याने सुमारे ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

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