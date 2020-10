आंबेगाव तालुक्यातील जारकरवाडी-पारगाव रस्त्यावरील पुलाला भगदाड

पारगाव : जारकरवाडी (ता. आंबेगाव) ते पारगाव रस्त्यावरील साकव पुलाला मोठे भगदाड पडल्याने हा रस्ता वहातुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. दरम्यान, परिसरात दोन आठवड्यापुर्वी ढगफुटी होऊन मुसळधार पाऊस झाला या पावसाने ओढ्या नाल्यांना पुर आला होता, पुरामुळे शेतजमीनीचे तसेच शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पुरामुळे जारकरवाडी वरुन बिरोबा मंदिर मार्गे पारगावला जाताना खुडेवस्ती जवळ असलेल्या साकव पुलाला मोठ्या अकाराचे भगदाड पडले आहे. रात्रीच्या वेळी या रस्त्याने मोटारसायकलस्वारांना अपघात घडू शकतो. भगदाड मोठ्या आकाराचे असल्याने मोठ्या वाहन चालकांना सुध्दा या साकव पुलावरुन सावकाश वाहन न्यावे लागत आहे. पारगाव हे तालुक्याच्या पुर्वभागातील मोठी बाजारपेठ आहे. या ठिकाणी दोन मोठी खासगी रुग्णालये आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना दररोज मोठ्या प्रमाणात येणे जाणे असते पारगाव येथील भीमाशंकर साखर कारखान्यामुळे ऊस वहातुक करणारी वाहनेही याच रस्त्याने जात असतात जारकरवाडी परिसरातील शेकडो विद्यार्थी दररोज महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पारगाव येथे जात असतात. दरम्यान, या रस्त्याचे काही वर्षापुर्वी डांबरीकरण झाले होते. या साकव पुलाची उंची कमी त्यातच पाईपची संख्या कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात पुर आल्यास पुराचे पाणी पुलावरुन जाते त्यामुळे पुलाचे नुकसान होत असते. या वर्षीच्या पुराने तर मोठे भगदाड पडले आहे त्यामुळे या साकव पुलाची तातडीने दुरुस्ती करावी अशी मागणी येथील सहकारी सोसायटीचे सचिव व उद्योजक नवनाथ मंचरे यांनी केली आहे. (संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)



Web Title: Poor condition of bridge on Jarkarwadi-Pargaon road in Ambegaon taluka