पुणे

Porsche Car Accident Case : अगरवालचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांची न्यायालयात धाव

कल्याणीनगर पोर्शे अपघात प्रकरणात बांधकाम व्यावासयिक विशाल अगरवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला.
Porsche Car Accident vishal agarwal

Porsche Car Accident vishal agarwal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘कल्याणीनगर पोर्शे अपघात प्रकरणात बांधकाम व्यावासयिक विशाल अगरवाल याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर समाज माध्यमात अगरवाल आणि कुटुंबीय जल्लोष करतानाची कथित चित्रफीत समाज माध्यमात प्रसारित झाली. त्‍याची दखल घेत जामीन रद्द करण्यासाठी पुणे पाेलिसांकडून २३ जून रोजी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाणार असल्‍याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली.

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