Inner Ring Road : मांजरी खुर्द पाठोपाठ कोलवडीतही ‘इनर रिंग रोड’साठी सकारात्मक प्रतिसाद; १५ ऑक्टोबरपासून होणार जमीन मोजणी

मांजरी खुर्द - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून प्रस्तावित असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ‘इनर रिंग रोड’ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मांजरी खुर्द येथे झालेल्या बैठकीपाठोपाठ शुक्रवारी (ता. ९) कोलवडी (ता. हवेली) येथे झालेल्या मोजणीपूर्व बैठकीतही बाधित शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदल्याच्या अपेक्षेसह सकारात्मक प्रतिसाद दिला. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून जमिनीच्या मोजणीला सुरुवात करण्यात येणार असून, डिसेंबरअखेर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे..कोलवडी ग्रामपंचायत सभागृहात झालेल्या या बैठकीत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विठ्ठल उदमले यांनी बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या व अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी शाखा अभियंता कार्तिक पाटील, लिपिक रोहित चोपडे, मदन कावरखे तसेच गावकामगार तलाठी अर्जुन स्वामी उपस्थित होते.इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटर असून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी नऊ मीटरचे सर्व्हिस रोड असणार आहेत. शेतकऱ्यांची सहमती घेतल्यानंतर जमिनीची मोजणी करून बाधित क्षेत्र निश्चित केले जाईल. बाधित क्षेत्रातील घरे, झाडे, विहिरी, कूपनलिका आणि जलवाहिनी यांचा संबंधित विभागांमार्फत पंचनामा करून त्यानुसार मोबदला दिला जाणार असल्याचे आश्वासन उपस्थित अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले..'भूसंपादनाची नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर मागील तीन वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती मागवून जमिनीचे मूल्यांकन करण्यात येईल. खरेदीखतांतील व्यवहार आणि चालू बाजारभाव विचारात घेऊन मोबदला निश्चित केला जाईल. कोलवडीतील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल,' असे उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले यांनी स्पष्ट केले.शेतकरी निलेश घुले म्हणाले, "कोलवडीतील बाधित शेतकऱ्यांना मांजरी खुर्दप्रमाणेच बाजारभाव मिळावा. दोन्ही गावांतील जमिनीच्या मोबदल्यात भेदभाव झाल्यास शेतकरी विरोध करतील. विकासाला आमचा विरोध नाही; मात्र जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. मांजरी खुर्द आणि कोलवडीची मोजणी एकाच दिवशी करावी.".मोजणीनंतर मोबदला निश्चितीसाठी तातडीने बैठक घ्या -'परिसराचा विकास साधताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाचे काम गतीने पुढे जाण्यासाठी आम्ही पहिल्याच बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रशासनानेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक राहावे. जमीन मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मोबदला निश्चित करण्यासाठी तातडीने बैठक आयोजित करावी,' अशी मागणी शेतकरी अशोक आव्हाळे यांनी केली..१५ ऑक्टोबरपासून मोजणीला सुरुवात -'कोलवडीतील भूसंपादनाबाबतची बैठक प्रशासन आणि शेतकरी या दोन्ही बाजूंच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदल्याबाबत मांडलेल्या मागण्यांवर प्रशासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून जमीन मोजणी सुरू केली जाईल. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रसिद्धी करून मोबदला निश्चित करण्यासाठी तातडीने बैठक घेतली जाईल. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, या दृष्टीने निर्णय घेतले जातील.'.विठ्ठल उदमले- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक २२) -या बैठकीस यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष व विद्यमान संचालक किशोर उंद्रे, निलेश घुले, उमेश मुरकुटे, सदाशिव उंद्रे, मधुकर उंद्रे, शिवाजी शेळके, आनंदा उंद्रे, संतोष गायकवाड यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.