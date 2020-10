पुणेकरांनो, बक्षीस हवंय? मग, शोधा चोरीला गेलेला बसस्टॉप!

पुणे : पुणेकरांनो, तुम्हाला 5000 रुपये बक्षीस म्हणुन मिळू शकतात, पण त्यासाठी तुम्हाला चोरीला गेलेला बस स्टॉप शोधायचा आहे. तुम्ही जबरी चोरी, दागिने चोरी, पाकीट चोरी, पैसे चोरी गेल्याच्या अनेक घटना ऐकल्या असतील पण, कधी बस स्टॉप चोरीला गेल्याचे ऐकले आहे का? नाही ना! विश्वास बसत नाही पण हे सत्य आहे. पुण्यात सध्या या अजब चोरीची जोरात चर्चा सुरु आहे.

Yeah. I was the one who posted it to reddit. Please cite for more context https://t.co/YCfPR3y9jN

— Sudhakar Verma (@_sudhackar) October 17, 2020