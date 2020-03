WeCareForPune पुण्यात शस्त्रक्रिया लांबणीवर; धोका नको म्हणून निर्णय

पुणे - कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी रुग्णालयांमधील नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. फक्त ‘इमर्जन्सी’ शस्त्रक्रिया सुरू असून, बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहर व परिसरात कोरोनाचे रुग्ण आहेत. यातील बहुतांश रुग्ण हे परदेशांत प्रवास करून आले आहेत. त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना याचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे. विषाणूंचा उद्रेक टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने शहरातील रुग्णालयांना नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा किंवा त्यांची संख्या कमी करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार काही रुग्णालयांनी कार्यवाही केली आहे. यातून इमर्जन्सी शस्त्रक्रिया वगळल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णालयात गर्दी होते. तसेच, भविष्यात आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची गरज भासणार आहे. हे विशेषज्ज्ञ उपलब्ध पाहिजेत, हा यामागचा एक विचार आहे. रक्तपेढ्यांमध्येही ‘इमर्जन्सी’साठी रक्तसाठा असणे आवश्‍यक आहे. नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणे शक्‍य असेल तर ते करावे, असे आवाहन रुग्णालयांना करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय डॉक्‍टरांनीच घ्यावा. शस्त्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश नाही. त्यामुळे अत्यावश्‍यक शस्त्रक्रिया सुरू राहणार आहेत.

- डॉ. दीपक म्हैसेकर, विभागीय आयुक्त, पुणे का घेतला निर्णय?

कोरोनाचा पहिला उद्रेक झालेल्या चीनमधील वुहान शहरात सुरुवातीला शस्त्रक्रिया सुरूच ठेवल्या होत्या. त्यातून विषाणूच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. हे टाळण्यासाठी पुण्याने हे पाऊल उचलले आहे. त्याला वैद्यकीय तज्ज्ञ, शल्यचिकीत्सक आणि रुग्णालयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रुग्णालयांनी हे करावे

परदेशातून आलेल्यांची माहिती रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून घ्यावी

रुग्ण व नातेवाइकांपासून डॉक्‍टर, नर्स, कर्मचाऱ्यांनी अंतरावर राहावे

हात वारंवार स्वच्छ धुवावेत

गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेही रुग्णांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवा दवाखान्यांमध्ये हे करावे

गेल्या २८ दिवसांत परदेशी प्रवास केला का, हे विचारा

सर्दी, ताप, खोकला याबाबतची चौकशी करा

दवाखान्यात रुग्णांची गर्दी होऊ देऊ नका

डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे घ्या

