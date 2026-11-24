पारगाव - आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागात यावर्षी कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळी झळा तीव्रतेने जाणवू लागल्या आहेत. त्यातच वातावरणातील सततच्या बदलामुळे रब्बी हंगामातील बटाटा उत्पादनात तब्बल ५० ते ६० टक्क्यांनी मोठी घट झाली आहे. एकीकडे एकरी उत्पादन खर्च ५० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला असताना, दुसरीकडे मागील वर्षीच्या तुलनेत बाजारभाव निम्माच मिळत असल्याने बटाटा उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे..तालुक्याच्या पुर्व भागात रब्बी हंगामातील बटाटा काढणी सुरु असून यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने रब्बी पिकांना पाण्याची टंचाई भासत आहे. अशा परिस्थितीतही तालुक्याच्या पुर्व भागात अवसरी बुद्रुक, मेंगडेवाडी, जारकरवाडी, पोंदेवाडी , खडकवाडी, धामणी, काठापूर बुद्रुक, देवगाव, लाखनगाव, वाळुंजनगर, पहाडदरा, पारगाव या गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने बटाटा पिकाची लागवड केली..मात्र यावर्षी बदलत्या हवामानाचा फटका बसल्याने पिकाची वाढ खुंटली आणि उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट झाली. मागील वर्षी ५० किलोच्या एका बटाटा बेणेच्या पिशवी (कट्टा) मागे १५ ते १७ पिशवी बटाटा उत्पादन मिळत होते यावर्षी एका पिशवीच्या मागे फक्त ६ ते ७ पिशवी उत्पादन निघत आहे. बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचे दर वाढल्याने बटाटा लागवडीसाठी एकरी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च आला आहे..त्या तुलनेने सध्या बाजारात बटाट्याला मागील वर्षीच्या तुलनेत निम्माच दर म्हणजे प्रती किलोला ११ ते १३ रुपये मिळत आहे. ( मागील वर्षी प्रती किलोला २० ते २२ रुपये दर मिळत होता) त्यामुळे झालेला उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण झाले असून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच शिल्लक राहत नसल्याचे चित्र आहे..कमी पाऊस आणि बदलत्या वातावरणामुळे बटाटा उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. एकरी पन्नास ते साठ हजार रुपये खर्च करूनही सध्या मिळणारा बाजारभाव अत्यंत कमी असल्याने उत्पादन खर्च निघणेही अवघड झाले आहे.- संतोष रामा सुक्रे (बटाटा उत्पादक शेतकरी, खडकवाडी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.