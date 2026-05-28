Pargaon News : अष्टविनायक महामार्गावर अनेक ठिकाणी डांबर उखडून पडले खड्डे; तर महामार्गावरील अनेक बसथांब्यांची दुरावस्था झाली आहे

पारगाव - पोंदेवाडी, ता. आंबेगाव गावाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रांजणगाव ओझर या अष्टविनायक महामार्ग अनेक ठिकाणी डांबर उखडून गेल्याने खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे चुकीविताना अनेकदा अपघात होत आहे त्यामुळे तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज यांनी केली आहे. .पोंदेवाडी गावाच्या हद्दीत खारा वस्ती या ठिकाणी अष्टविनायक महामार्गावर डांबर उखडून गेल्याने मोठे मोठे खड्डे पडले आहेत. याच ठिकाणी रस्त्याला वळण असल्याने अनेकदा वाहनचालक खड्डे चुकवीत असताना रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजून जात असताना अनेकदा समोरून आलेल्या वाहनाला धडकून अपघात झाले आहे. रस्त्याची दुरुस्ती करणे संबधित ठेकेदाराची जबाबदारी असतानाही ठेकेदार रस्ता दुरुस्ती कडे कानाडोळा करत आहे..कोणतीही मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी रस्त्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी माजी उपसरपंच संदीप पोखरकर यांनी केली आहे.यासंदर्भात प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता राहुल कदम यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले रस्त्याच्या दुरुस्ती करण्याबाबत तसेच खराब झालेल्या बसथांब्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत संबधित ठेकेदाराला तातडीने सूचना देण्यात येतील असे सांगितले..रांजणगाव ओझर या अष्टविनायक महामार्गावर गावाच्या ठिकाणी बसथांबे उभारण्यात आले आहे. परंतु रांजणगाव ते पारगाव दरम्यान या महामार्गावर काही बसथांब्यांना अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने बसथांब्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना भर उन्हात वाहनाची वाट बघत रस्त्यावर थांबावे लागत आहे. एक वर्ष होऊनही अद्याप या बसथांब्यांची दुरुस्ती करण्यात आली नाही त्यामुळे या बसथांब्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी अशी मागणी अंकिता वाळुंज यांनी केली आहे.