पुणे

सनसिटी, माणिकबाग (प्रभाग क्र. ३५)

सनसिटी, माणिकबाग (प्रभाग क्र. ३५)
Published on

- खोराडवस्ती कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर खड्डे
- विश्रांतीनगरकडून सिंहगड महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील खड्ड्यांची तात्पुरती डागडुजी
- सन सिटी परिसरातून महामार्गाकडे जाणाऱ्या भागातीव रस्त्यांची अवस्था खराब
- प्रयेजा सिटी परिसरात खड्ड्यामुळे नागरिक त्रस्त
- तुकाईनगर परिसरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांत नेहमी पाणी साचत असल्याने अपघातांचे सत्र

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

potholes in Pune roads
Khoraadvasti road issues
Singhgad College road repairs
Sun City highway conditions
Prayeja City pothole problems
Tukaai Nagar road accidents
Maharashtra road maintenance
pothole danger in Pune
seasonal road repairs
injury accidents due to potholes
local roads safety issues
highway pothole statistics
Pune traffic conditions
pothole repair initiatives
community response to road issues
खोराडवस्ती रस्त्यावरील खड्डे
सिंहगड महाविद्यालय रस्ता
सन सिटी महामार्गाचे हाल
प्रयेजा सिटी खड्डे
तुकाईनगर अपघात
रस्त्यांवरील पाण्याचा साच
पुतळ्यांचे धोके
रस्ते दुरुस्तीचे उपाय
महाराष्ट्रातील रस्त्यांची स्थिती
खड्ड्यांमुळे ट्रॅफिक वाढ
स्थानिक रस्त्यांचे सुरक्षितता मुद्दे
प्रगती साधण्यासाठी खड्डे कमी करणे
Marathi News Esakal
www.esakal.com