पुणे

कळस- धानोरी- लोहगाव

कळस- धानोरी- लोहगाव
Published on

कळस- धानोरी- लोहगाव
------------------------
- खड्ड्यांमुळे वारंवार वाहतूक कोंडी
- रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज येत नसल्याने दुचाकी वाहनांचे अपघात
- चिखलमय रस्त्यातून जातांना चिखल उडल्याने शाळकरी मुलांचे गणवेश खराब होतात
- रस्ते निसरडे त्यातच खड्डे चुकवताना दुचाकी चालकांचे किरकोळ अपघात.
-अरुंद रस्ते, खड्ड्यांमुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते.
--------------------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

pothole repair solutions
pothole accidents in Kalas
traffic congestion in Dhanori
Lohgaon road safety issues
motorcycle mishaps due to potholes
children's school uniforms ruined by mud
slippery roads in Maharashtra
pedestrian safety in crowded areas
local traffic management troubles
rainwater pooling on roads
narrow road dangers in Pune
fixing potholes in Maharashtra
community road safety initiatives
motorcycle accidents in rainy season
improving local infrastructure
खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी
दुचाकी अपघात आणि सुरक्षा
शाळकरी मुलांचे गणवेश खराब
चिखलाच्या रस्त्यांवर चालणे
संकुचित रस्त्यांवरील अडचणी
निसरडे रस्ते व अपघात
पादचाऱ्यांची सुरक्षा स्थिती
स्थानिक वाहतूक व्यवस्थापन
रस्ते खड्डेविरुद्ध उपाययोजना
पावसाळ्यात दुचाकी अपघात
खड्डा दुरुस्तीची गरज
स्थानिक पातळीवरील रस्त्यांचे बंधन
सुरक्षितता व जागरूकता वाढविण्यासाठी उपाययोजना
खड्ड्यांच्या समस्यांसाठी समाजातील जागरूकता
Marathi News Esakal
www.esakal.com