पुणे

विश्रांतवाडी-येरवडा- धानोरी

विश्रांतवाडी-येरवडा- धानोरी
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विश्रांतवाडी-येरवडा- धानोरी
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- विश्रांतवाडीतील जुन्या आळंदी रस्त्यावर चव्हाण चाळमार्गे मच्छी मार्केटकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एकाच ठिकाणी तब्बल पाच ते सहा खड्डे
-विश्रांतवाडी येथील कस्तुरबा सोसायटीजवळ उड्डाण पुलाचे काम चालू आहे, मात्र त्याच्या अलीकडे खड्ड्यांमुळे वाहतुकीला त्रास होतो, तसेच येथे खोलगट भाग असल्याने पावसात खूप पाणी साठून राहते. खडीवर आली आहे. त्यामुळे दुचाकी घसरून अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे.
-येरवडा येथील कॉमरझोन ते अग्रसेन शाळा या रस्त्यावर मोठा खड्डा असून, वाहनचालकांना कसरत करावी लागते.
- येरवडा बाजारात चित्रा चौकात जीवघेणा खड्डा
- भाटनगरमध्ये खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळण
- धानोरीतील अनेक अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे

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