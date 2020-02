कोरोनाच्या अफवेमुळे कोंबड्यांच्या भावात घट; पोल्ट्री व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक संकटात

सातगाव पठार - चीनमधील कोरोना व्हायरसची लागण भारतात कोंबड्यांना झाल्याच्या निव्वळ अफवेमुळे कोंबड्यांचे भाव कोसळले आहेत. या कोंबड्यांचा बाजारभाव 80 रुपयांवरून 27 रुपये प्रतिकिलोवर आला आहे. यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलो करा ई-सकाळचे ऍप सातगाव पठार (ता. आंबेगाव) भागात पोल्ट्रीधारक कंपन्यांशी करार करून कोंबडी पालन करतात. तसेच, खुल्या पद्धतीने कोंबड्या पाळणारे छोटे व्यावसायिक या प्रकारामुळे अडचणीत आले आहेत. सरासरी 45 दिवसांत कोंबड्या विक्रीसाठी तयार होते. पण, बाजारभाव 80 रुपयांवरून अवघ्या 27 रुपयांपर्यंत खाली आल्याने कंपन्यांचा उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने 50-52 दिवस कोंबड्या जगवूनही विक्री होत नसल्याने कंपन्याही मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. उन्हाळ्यात कोंबड्यांचे भाव वाढतील, या अपेक्षेने शेतकरी व कंपन्यांनी लाखो रुपये भांडवल गुंतवले होते. पण बाजारभाव गडगडल्याने पोल्ट्री व्यावसायिकांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशी माहिती पोल्ट्री व्यावसायिक सुनील धुमाळ यांनी दिली. लोकांनी कोरोनाच्या अफवेवर विश्वास न ठेवता चिकन अंडी खाल्ली आणि कंपन्यांनी समाजात प्रसारमाध्यमांद्वारे जनजागृती केली तरच पोल्ट्री व्यवसाय सावरण्यास हातभार लागेल, असे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

