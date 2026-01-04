पॉवर बँकेच्या वापरावर निर्बंध
सुधारित
नवी दिल्ली : विमानातून प्रवास करत असताना पॉवर बॅंक चार्ज करणे किंवा त्याला आसनाजवळील पॉवर सिस्टिमला जोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यापुढील काळात प्रवाशांना पॉवर बॅंक केवळ स्वत:च्या हँडबॅगेत ठेवता येईल, असे हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. लिथियम बॅटरीवर चालणाऱ्या पॉवर बॅंकेमुळे विमानात आग लागण्याच्या घटनांमध्ये जगभरात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विमानात पॉवर बॅंकचा उपयोग रोखण्यात आला आहे. ओव्हरहेड बिनमध्ये ठेवण्यात आलेल्या पॉवर बॅंकपर्यंत पोहोचणे कठीण जाते. अशा स्थितीत आग लागली तर वेळेवर ती विझवता येत नाही. त्यामुळे पॉवर बॅंक चार्ज करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. लिथियम बॅटरीच्या वापराच्या अनुषंगाने नवी नियमावली जारी करण्यात आली असून ती लागू झाली असल्याचे डीजीसीएने स्पष्ट केले आहे.
पॉवर बॅंक किंवा स्पेअर बॅटरी जास्त गरम झाल्यामुळे, धूर निघाल्यास किंवा आग लागल्यास प्रवासी आणि विमान कर्मचाऱ्यांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे पॉवर बॅंक आणि अतिरिक्त बॅटऱ्या प्रवाशांनी हँडबॅगमध्ये ठेवाव्यात. प्रवास करताना त्यांचा उपयोग केला जाऊ नये. केबिनमध्ये आग लागण्याची चिन्हे आधी ओळखणे आणि आग विझवण्याच्या यंत्रणेची प्रभावी तैनाती याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश डीजीसीएने विमान कंपन्यांना दिले आहेत. प्रवाशांना जागरूक करण्यासाठी केबिनमधून घोषणा आणि डिजिटल मेसेजिंग उपयोग केला जावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
