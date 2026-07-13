Power Generation : नोव्हेंबरपासून कचऱ्यातून वीज निर्मिती सुरु होणार; अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांची माहिती

पुणे - पुणे शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पासाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून (पीएफसी) २४३ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, त्यातील १३० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने नोव्हेंबरपर्यंत ६०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती करावी, असे आदेश दिले आहेत. अखेर सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कचऱ्यातून वीज निर्मिती होण्याकडे महापालिकेचे पाऊल पडले आहे..पुणे महापालिकेने शहरातील सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावून, त्यातून वीज निर्मिती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यात पुणे बायो एनर्जी सिस्टीम या कंपनीला २०१७ मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यानंतर रामटेकडी येथे २०१९ ला आरडीएफ तयार करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू झाले..पण गेल्या सात वर्षांत या ठिकाणावरून वीज निर्मिती न झाल्याने या प्रकल्पाचा हेतू अद्याप साध्य झालेला नाही. तसेच या प्रकल्पाची क्षमता ७५० टन प्रतिदिन असताना तो केवळ २५० टन प्रतिदिन एवढ्या कमी क्षमतेने चालत असल्याने महापालिकेपुढे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत..वीज निर्मितीसाठी यंत्रसामग्री, बॉयलर बसवून रोज १३.१९ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका या ठेकेदाराला ८९.९५ कोटी रुपये देणार असून, त्यापैकी ५९.९५ कोटी रुपये दिले आहेत. ठेकेदार स्वतःचे ५० कोटी रुपये या प्रकल्पात गुंतविणार आहेत. तर पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून २४३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यातील १३० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता नुकताच ठेकेदाराला प्राप्त झाला आहे..अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर म्हणाले, ‘‘पुणे बायो एनर्जी कंपनीला पीएफसीकडून २४३ कोटींपैकी १३० कोटी रुपये नुकतेच मिळाले आहेत. त्यांनी त्वरित प्रकल्प कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ६०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली पाहिजे. तर एप्रिलपर्यंत हा प्रकल्प ७५० टन या पूर्ण क्षमतेने चालवून वीज निर्मिती होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.