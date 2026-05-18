मुंढवा, केशवनगरमध्ये वीजपुरवठा खंडित

मुंढवा, ता. १८ : केशवनगर, मुंढवा परिसरात शनिवारी (ता. १८) सलग पाच तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले. परिसरात तासनतास वीज जात असून, पिण्यासाठी पाणी भरता येत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली आहे.
गेल्या महिनाभरापासून या भागात वारंवार वीज खंडित होण्याचे आणि कमी दाबाने पुरवठा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागला. एका महिन्याचे वीजबिल भरले नाही तर महावितरण कार्यालयाकडून वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी कर्मचारी पाठवले जातात. मग पाच तास वीज गेल्यावर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? रात्री अपरात्री कधीही वीजपुरवठा खंडित होत आहे. महावितरणाने याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार वीजपुरवठा बंद पडत आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. घरातील लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. महावितरणने पुरवठा कायम सुरळीत ठेवावा, नाहीतर मगरपट्टा कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाईल.
- देविदास लोणकर, स्थानिक नागरिक
परिसरातील वाढत्या भारामुळे तांत्रिक समस्या निर्माण झाली होती. सध्या वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.
- महेश गवारे, अभियंता, महावितरण मगरपट्टा सिटी कार्यालय
