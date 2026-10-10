लोणी काळभोरमध्ये विजेचा लपंडाव

लोणी काळभोर, ता. १० : हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर उपविभागात गेल्या आठ दिवसांपासून वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिक, शेतकरी आणि व्यावसायिक हैराण झाले आहेत. सततच्या व्यत्ययामुळे उपकरणांचे नुकसान होत असून महावितरणच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
दुरुस्तीच्या नावाखाली वीज बंद राहत असल्याने घरगुती व व्यावसायिक कामांचा खोळंबा होत आहे. पावसाअभावी शेतीला पाणी देण्यासाठी कृषिपंपांचा वापर वाढला असतानाच वीज नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. स्मार्ट मीटरची वाढीव बिले आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही नागरिक करत आहेत. थकीत बिलांसाठी तत्परतेने वीज कापणाऱ्या महावितरणने वीजचोरीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती परिसरातील या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘‘३० ते ४० वर्षांपूर्वीचे जुने कंडक्टर बदलणे आवश्यक असल्याने गुरुवारी वीजपुरवठा बंद ठेवून काम केले जात आहे. व्होल्टेज सुधारण्यासाठी कपॅसिटर बँक बसविण्याचे काम सुरू असून याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सध्या कृषिपंपांमुळे भार वाढल्याने फुरसुंगी ते तरडे वाहिनीवर तांत्रिक बिघाड होत आहेत. विकासकामांसाठीही काही काळ वीज बंद ठेवावी लागते.’’
-विक्रांत मोहोळ, सहाय्यक अभियंता, महावितरण, लोणी काळभोर
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