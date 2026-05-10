इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये बिघाड

सिद्धटेक, ता.१०: अनेक दिवसांपासून गावातील काही भागात कमी-अधिक दाबाने वीजपुरवठा होत आहे. त्यामुळे विविध विद्युत उपकरणे सुरळीतपणे चालू शकत नाहीत. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी क्षमतेपेक्षा जास्त दाबाने वीज पुरवठा होऊन याच भागातील अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नादुरुस्त झाल्याने वीज ग्राहकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांशी वारंवार संपर्क करूनही हा बिघाड दुरुस्त करण्यात आला नसल्याचे ग्राहक सांगत आहेत. विजेतील कमी-अधिकपणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना व्होल्टेज स्टॅबिलायझर बसवला जातो. परंतु अनेक ग्राहकांकडे तो नसल्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यात फ्रिज, वॉशिंग मशिन, पंखे, सेटटॉप बॉक्स, इन्व्हर्टर आदी उपकरणांचा समावेश आहे. वीजबिल वेळेत न भरल्यास कारवाईसाठी तत्परता दाखवणारे महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी अशा घटनांकडे मात्र दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. दरम्यान, एक ते दोन दिवसांत संबंधित भागातील वीजपुरवठा सुरळीत करणार असल्याची माहिती महावितरणचे उप अभियंता अमोल कळंबे यांनी दिली.

