माळशिरस नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदी प्राजक्ता ओहोळ
MLS26B02464
माळशिरस : नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदी प्राजक्ता ओहोळ यांच्या निवडीनंतर जल्लोष करताना नागरिक.
---
माळशिरस नगरपंचायतीच्या
नगराध्यक्षपदी प्राजक्ता ओहोळ
सकाळ वृत्तसेवा
माळशिरस, ता. ३ : माळशिरस नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष म्हणून प्राजक्ता ओहोळ यांची निवड करण्यात आली आहे.
मावळते नगराध्यक्ष विजय देशमुख यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी शनिवारी (ता. ३) नगरपंचायत कार्यालयात सांगोला नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. सुधीर गवळी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेमध्ये प्राजक्ता ओहोळ यांचा नगराध्यक्ष पदासाठी एकमेव अर्ज आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. गवळी यांनी त्यांना बिनविरोध नगराध्यक्ष म्हणून घोषित केले. यावेळी सहायक म्हणून माळशिरसचे मुख्याधिकारी सुमीत जाधव यांनी काम पाहिले
यावेळी माजी नगराध्यक्ष डॉ. अप्पासाहेब देशमुख, नगरपंचायतीचे सदस्य, शहरातील व प्रभाग क्रमांक १२ मधील नागरिक आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
---
चौकट घेणे
डॉ. अप्पासाहेब देशमुखांनी शब्द पाळला
माळशिरस नगरपंचायतीचे आरक्षण सर्वसाधारण आहे; परंतु डॉ. अप्पासाहेब देशमुख यांनी प्राजक्ता ओहोळ यांना नगराध्यक्ष करण्याचा दिलेला शब्द पाळत एससी कॅटेगरीत असलेल्या प्राजक्ता ओहोळ यांना माळशिरस सारख्या शहराचे नगराध्यक्ष केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.