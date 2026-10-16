पुणे

Pune News : मिळकतकर विभाग प्रजित नायर यांच्याकडे

पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मिळकतकर विभागाचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे देण्याचा निर्णय.
Property Tax

Property Tax

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मिळकतकर विभागाचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे देण्याचा निर्णय आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला आहे.

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