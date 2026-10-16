Pune News : मिळकतकर विभाग प्रजित नायर यांच्याकडे

पुणे - पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मिळकतकर विभागाचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे देण्याचा निर्णय आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला आहे. .मिळकतकर विभाग हा पूर्वी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्याकडे होता. त्यांच्याकडील हा विभाग काढून घेण्यात आला आहे. पुणे शहरात विविध विकास प्रकल्प सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. एसआयआर, जनगणना आदी कारणांमुळे मिळकतकर विभागाच्या उत्पन्नाला ७०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे..त्याच प्रमाणे मिळकतकर विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग (आयटी) यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. काही महिन्यांपूर्वी मिळकतधारकांची माहिती असणारी हार्डडिस्क चोरीला गेल्याने डेटा सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.अतिरिक्त आयुक्त नायर यांच्याकडे आयटी विभाग असून, त्यांनी यात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मिळकतकर विभागात हस्तक्षेप करणाऱ्या काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून चालणाऱ्या ‘उद्योगां’नाही चाप बसलेला आहे..मिळकतकर आकारणी न झालेल्या मिळकती, वापरात बदल झालेल्या मिळकती, अनधिकृत बांधकाम यासह अन्य प्रकारच्या मिळकती शोधण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. त्यामुळे नायर यांच्याकडे हा कार्यभार दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.